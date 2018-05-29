Открытый шахматный турнир состоялся в Обручевском районе

В центре досуга и спорта «Обручевский» прошли соревнования по шахматам.

По мнению организаторов турнира, шахматы — это в первую очередь возможность преодоления себя, достижение вершин мастерства. Это гармоничное физическое и интеллектуальное развитие, длительные тренировки для поддержания формы, самообладание и эмоциональная устойчивость. Шахматы дают возможность развития памяти и внимания, смекалки и математических способностей, логики и фантазии. И эти качества все желающие смогли показать на открытом шахматном турнире, который состоялся на дворовой спортивной площадке по адресу: улица Новаторов, дом 6. Все участники мероприятия были награждены грамотами, медалями и памятными подарками.