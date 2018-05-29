В мае в Костроме стартовало Первенство России по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет

Учащиеся школы № 1883 принимают участие в Первенстве России по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

На соревнование из всех регионов страны съехались 595 участников — это новый рекорд для Первенства. От школы № 1883 играют 6 ребят. 11 партий по 4 часа ежедневной игры за досками, двухчасовые подготовки к партиям и их анализ после ждут ребят в дни соревнований. Победители Первенства станут известны 30 мая. Желаем успеха нашим юным шахматистам.