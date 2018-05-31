Кандидат левых сил в Мексике бьет рекорды в опросах за месяц до выборов

МЕХИКО, 31 мая — РИА Новости . Кандидат от левых сил в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор достиг 52% поддержки среди респондентов в ходе социологического опроса, проведенного группой Reforma.

По сравнению с 2 мая представитель коалиции «Вместе сделаем историю», в которую входят партия «Морена», «Партия труда» и партия «Социальная встреча», улучшил свои показатели на 4%. В то же время конкуренты Лопеса Обрадора сильно отстают от него.

Так, Рикардо Анайя от коалиции «Гражданский фронт за Мексику» (Партия национального действия, Партия демократической революции и партия «Гражданское движение») набирает пока 26% симпатий избирателей. Второго мая его показатель популярности составлял 30%.

Представитель коалиции «Все за Мексику», куда входят правящая Институционно-революционная партия (ИРП), партия «Новый альянс» и Зеленая экологическая партия Мексики, Хосе Антонио Мид занимает третью позицию с 19% поддержки респондентов (17% 2 мая).

Еще один кандидат, экс-губернатор штата Нуэво-Леон Хайме Родригес Кальдерон пользуется поддержкой всего 3% респондентов.

Выборы в Мексике пройдут 1 июля.