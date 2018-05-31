Ещё
Кандидат левых сил в Мексике бьет рекорды в опросах за месяц до выборов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кандидат левых сил в Мексике бьет рекорды в опросах за месяц до выборов 

РИА Новости 7 часов назад
МЕХИКО, 31 мая — РИА Новости. Кандидат от левых сил в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор достиг 52% поддержки среди респондентов в ходе социологического опроса, проведенного группой Reforma.
По сравнению с 2 мая представитель коалиции «Вместе сделаем историю», в которую входят партия «Морена», «Партия труда» и партия «Социальная встреча», улучшил свои показатели на 4%. В то же время конкуренты Лопеса Обрадора сильно отстают от него.
Так, Рикардо Анайя от коалиции «Гражданский фронт за Мексику» (Партия национального действия, Партия демократической революции и партия «Гражданское движение») набирает пока 26% симпатий избирателей. Второго мая его показатель популярности составлял 30%.
Представитель коалиции «Все за Мексику», куда входят правящая Институционно-революционная партия (ИРП), партия «Новый альянс» и Зеленая экологическая партия Мексики, Хосе Антонио Мид занимает третью позицию с 19% поддержки респондентов (17% 2 мая).
Еще один кандидат, экс-губернатор штата Нуэво-Леон Хайме Родригес Кальдерон пользуется поддержкой всего 3% респондентов.
Выборы в Мексике пройдут 1 июля.
РИА Новости: последние новости
Голикова прекрасно готова к роли вице-премьера, заявили в профсоюзе "17+": кому не угодили юные российские фигуристки? Точки над "i". Фигуристка Медведева и ее новый тренер раскрыли свои планы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черчесов объяснил стыдное поражение России381
Что это было, Россия? Ужас какой-то67
Вратарь шокировал Овечкина «лучшим сейвом в истории»
Горячая бразильянка надела форму сборной России63
Чемпион мира разбился под Тверью9
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
00:30
Роналду могут посадить на 8 лет
Футбол
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
00:44
Загитова извинилась перед фанатами
Фигурное катание
04:51
Секретное оружие: кто спасет Россию на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение