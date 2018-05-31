Во двор к жителям Ростова заползла шахматная змея

Жителей Ростова-на-Дону, которые живут на улице Обсерваторной (Северный жилой массив) напугала заползшая к ним во двор шахматная змея. Об этом они рассказали в популярном паблике в социальных сетях, приложив фотографии к публикации.

Рептилия своей окраской напомнила шахматную гадюку, которой в народе называют одну из разновидностей ужей. Но на самом деле, как выяснилось, она не представляет опасности. Тем не менее, рептилия вызвала страх у местных жителей.

Ужи являются излюбленным лакомством барсуков, аистов, ежей и цапель, от которых и пытаются спастись своей необычной раскраской.