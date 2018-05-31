Юный шахматист школы имени М. М. Ботвинника завоевал бронзовую медаль на первенстве России

Воспитанник международного гроссмейстера Станислава Юрьевича Новикова из школы им. Ботвинника участвовал в турнире вместе с 423 игроками из 50 регионов Российской Федерации и занял третье место на первенстве России по шахматам среди игроков не старше 9 лет.

Соревнования проводились среди сильнейших шахматистов нашей страны и завершились в Костроме 30 мая 2018 года.

Юный шахматист школы им. Ботвинника Лев Зверев набрал 9 очков из 11 возможных. Его опередили Александр Усов из московской школы 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова (10,5 очка) и Богдан Головченко из Санкт-Петербурга, набравший 10 очков.