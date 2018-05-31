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В Приморье заключённые изготовили тактильные шахматы и шашки для инвалидов по зрению
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В Приморье заключённые изготовили тактильные шахматы и шашки для инвалидов по зрению 

Prim.News 14 часов назад
Фото: Prim.News
Ими будут пользоваться в интернате в Артёме.
Необычная заявка на изготовление настольных игр для слабовидящих детей в исправительную колонию №20 поступила от Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната III–IV видов города Артема Приморского края. Мастерами учреждения были разработаны тактильные шахматы, шашки для людей с ограниченными возможностями — а именно слабовидящим. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю.
На шахматах сделаны специальные углубления, куда вставляются фигуры и не дают им упасть, сама доска сделана в двух плоскостях, что позволяет отличать белое поле от черного, фигуры-противники имеют различную форму. Аналогичным способом изготовлены шашки.
Теперь воспитанники школы-интерната разнообразили свой досуг настольными играми, развивая логическое мышление. В настоящее время учреждение продолжает изготавливать настольные игры для слабовидящих и незрячих людей.
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