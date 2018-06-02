Дин Лижэнь снялся с шахматного турнира в Ставангере из-за перелома ноги

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь отказался от продолжения выступления на крупном международном шахматном турнира в Ставангере, сообщает официальный сайт соревнований. Спортсмен, катаясь на велосипеде, сломал ногу и уже перенёс операцию.

Изначально его партия четвёртого тура с Фабиано Каруаной была перенесена на 4 июня, но позже стало известно, что восьмой номер рейтинга FIDE не сможет завершить турнир.

За первые три партии китаец набрал 1,5 очка, однако результаты партий с ним не будут учитываться при формировании турнирной таблицы.