Ещё
Дин Лижэнь снялся с шахматного турнира в Ставангере из-за перелома ноги
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дин Лижэнь снялся с шахматного турнира в Ставангере из-за перелома ноги 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь отказался от продолжения выступления на крупном международном шахматном турнира в Ставангере, сообщает официальный сайт соревнований. Спортсмен, катаясь на велосипеде, сломал ногу и уже перенёс операцию.
Изначально его партия четвёртого тура с Фабиано Каруаной была перенесена на 4 июня, но позже стало известно, что восьмой номер рейтинга FIDE не сможет завершить турнир.
За первые три партии китаец набрал 1,5 очка, однако результаты партий с ним не будут учитываться при формировании турнирной таблицы.
Чемпионат.com: последние новости
Карякин обыграл Вашье-Лаграва и вышел на 2-е место на турнире в Норвегии Карпов: ФИДЕ находится в страшном кризисе Карякин занял восьмое место в блице на турнире Norway Chess в Ставангере
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский клуб сделал предложение Роналду22
«Два водка. Спасиба»: к ЧМ-2018 записали странную песню135
Абрамович наказал Британию590
Загитова высказалась об уходе от Тутберидзе46
Футболист провалился в финале ЛЧ и лишился девушки30
Видео
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
03:31
Мутко останется в российском футболе
Футбол
00:47
Медведева: «У меня не один дом»
Фигурное катание
03:48
«Два водка. Спасиба»: к ЧМ-2018 записали странную песню
ЧМ по футболу 2018
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
04:37
Абрамович наказал Британию
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение