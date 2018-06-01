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Сильнейший шахматист Китая может пропустить крупный турнир из-за перелома ноги
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Сильнейший шахматист Китая может пропустить крупный турнир из-за перелома ноги 

Чемпионат.com 1 час назад
Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, вероятнее всего, пропустит соревнования в Ставангере из-за перелома ноги, полученного во время велосипедной прогулки. По сообщениям Norway Chees, его запланированная на сегодня, 1 июня, встреча с американцем Фибиано Каруаной отложена до 4 июня — шахматисту предстоит операция. Уже по результатам хирургического вмешательства станет ясно, сможет ли Лижэнь выступить на соревнованиях.
Дин Лижэнь занимает четвёртую строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Призовой фонд турнира составляет 250 тыс. евро.
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