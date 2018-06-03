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В Кишиневе на выборах мэра лидирует кандидат от партии «ДА»
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В Кишиневе на выборах мэра лидирует кандидат от партии «ДА» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КИШИНЕВ, 3 июн — РИА Новости. Кандидат от партии «Платформа „Достоинство и правда“ (»ДА") Андрей Нэстасе по итогам подсчета 55% протоколов лидирует в во втором туре выборов мэра молдавской столицы.
Как сообщает Центризбирком, Нэстасе набирает 52,1% голосов, опережая своего основного конкурента, кандидата от партии Партии социалистов Молдавии Иона Чебана.
Второй тур выборов прошел в столице Молдавии 3 июня. По данным ЦИК, явка в Кишиневе составила около 39%, в голосовании приняли участие 248665 человек. Первый тур состоялся 20 мая.
Согласно законодательству Молдавии, второй тур признают состоявшимся независимо от явки. Победителем станет тот, кто наберет большее число голосов.
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