«24 часа за рулем»: екатеринбургский гонщик Сергей Карякин победил на трофи-рейде «Ладога»

Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин и его напарник Станислав Куренков завоевали первое место на трофи-рейде «Ладога». Гонка проходила с 26 мая по 3 июня: участники стартовали с Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге и проехали 1200 километров по Карелии и Ленинградской области. На маршруте были сложные спецучастки, но наш гонщик справился с ними, и даже смог оторваться от соперников.

— Я очень рад, потому что «Ладога» нам не давалась три года, — рассказал E1.RU Сергей Карякин. — Это такой поистине международный трофи-марафон, а я больше специализируюсь по ралли-марафонам. Гонка длилась 8 дней, Карелия, Россия, безумно красивые места. Это единственная гонка по грязи, которая осталась в моем спортивном календаре. И конечно же, это отличная подготовка к «Шелковому пути», который пройдет 12 июля. Как раз эти марафонные условия гонки могут хорошо подготовить к «Шелковому пути», развивают тактику.

Победа досталась Сергею непросто. По его словам, особенно тяжело было во время суточной гонки.

— 24 часа за рулем, — говорит Сергей. — Длинный спецучасток, старт был в час дня, и финиш тоже в час дня. Благодаря хорошей навигации у нас получалось хорошо ориентироваться, искать точки и подход к точкам. Мы смогли оторваться от второго места аж на 2,5 часа!

Во время этой самой гонки давала о себе знать травма, которую Сергей получил на «Дакаре».

— Сильно сводило суставы, рука побаливала, — рассказал Сергей. — Но я понимал, что после такой травмы я год не смогу ездить на квадроцикле, потому что в ралли-рейдах скорость гораздо выше, она достигает 140 километров в час, здесь, в трофи, скорость ниже, и нагрузка на руки, соответственно, меньше, меньше ударов. Но я справился, руки до финиша дожили. Спасибо моему напарнику, Станиславу Куренкову, у нас сложилась отличная команда за эти годы.

На этой неделе Сергей начнет тесты новой машины, багги, которую они собрали к ралли «Шелковый путь».

— Очень хорошая машина получилась, мы проделали огромную работу по проектированию, конструированию этой машины, — говорит Сергей. — У нас с ней большое будущее. Одна из моих основных задач — сделать класс багги доступнее, чем у европейцев или американцев. Потому что в России такой машины, которая бы свободно продавалась для ралли-рейдов нет, а если кто-то и может построить, то цена, к сожалению, будет очень высокая. А у меня задача снизить стоимость, чтобы больше людей могли участвовать в гонках.

Напомним, в 2016 году на трофи-рейде «Ладога» Сергей Карякин взял серебро.