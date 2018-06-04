Карякин: последствия травмы полученной на «Дакаре» 2018 ещё дают о себе знать

Российский гонщик Сергей Карякин рассказал о своём участии в трофи-рейде «Ладога», где пилот одержал победу в классе ATV Open.

«Ладога» это такое уникальное соревнование, которое проходит в уникальном месте. Таких красивых спецучастков, пожалуй, трудно где-то найти. Эта «Ладога» была проще, так как был сухой год. Огромная благодарность организаторам за проделанную работу, я уверен это оценили все. В этом году эта «Ладога» для меня четвёртая, и до этого мне не удавалось одержать в ней победу. Но как вы знаете, победу в «Дакаре» я одержал с четвёртой попытки, и тут получилось также.

В этом году в нашей категории было не так много участников, но это не уменьшает ценность победы. Борьба была на протяжении всей дистанции, и итоговый выигрыш более трёх часов ни о чём не говорит. В любой момент мы могли всё потерять, но уверенная работа техники и опыт Стаса Куренкова, и конечно поддержка моих партнёров, в первую очередь компании Fores позволили нам одержать победу.

Также «Ладогу» я рассматривал как длительную тренировку перед предстоящим марафоном Шёлковый Путь 2018 и стоит отметить, что каменистые спецучастки показали, что последствия травмы полученной на «Дакаре» 2018 ещё дают о себе знать. Так что в предстоящий месяц постараюсь подготовиться физически к марафону как можно лучше", — сказал Карякин.