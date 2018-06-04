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Лучших школьников-шахматистов наградили в Войковском
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Лучших школьников-шахматистов наградили в Войковском 

Управа района Войковский 10 часов назад
Фото: Управа района Войковский
Шахматный турнир, на котором были подведены итоги сезона, прошёл в школе № 201 Войковского района, 25 мая. В состязаниях приняли участие начинающие игроки и ребята, имеющие опыт участия во всероссийских и международных соревнованиях.
— Имена лучших огласили среди девочек и мальчиков разных возрастных групп. Всех поздравили с успешным окончанием учебного года и шахматного сезона. Большое спасибо педагогу Громовой Маргарите Викторовне за организацию и проведение такого серьезного и масштабного мероприятия, — сказал представитель образовательного учреждения.
Всех желающих на следующий учебный год также приглашают в шахматный кружок, который работает в школе № 201. (жм)
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