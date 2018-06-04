Лучших школьников-шахматистов наградили в Войковском

Шахматный турнир, на котором были подведены итоги сезона, прошёл в школе № 201 Войковского района, 25 мая. В состязаниях приняли участие начинающие игроки и ребята, имеющие опыт участия во всероссийских и международных соревнованиях.

— Имена лучших огласили среди девочек и мальчиков разных возрастных групп. Всех поздравили с успешным окончанием учебного года и шахматного сезона. Большое спасибо педагогу Громовой Маргарите Викторовне за организацию и проведение такого серьезного и масштабного мероприятия, — сказал представитель образовательного учреждения.

Всех желающих на следующий учебный год также приглашают в шахматный кружок, который работает в школе № 201. (жм)