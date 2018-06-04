Пять партий могут оштрафовать за то, что они не сдали финансовые отчеты в срок

МОСКВА, 4 июня. / ТАСС /. Центризбирком России составит протоколы об административном правонарушении в отношении пяти партий, сдавших финансовые отчеты за прошлый год с нарушением срока или не сдавших совсем. Об этом сообщается в понедельник на сайте комиссии.

Всего сводные отчеты сдали 65 партий. «Из них с нарушением установленного законом срока сводные финансовые отчеты были представлены политическими партиями „Молодая Россия“, Партия социальной защиты, Спортивная партия России „Здоровые силы“, а также партией „Возрождение аграрной России“, — говорится в релизе.

Кроме того, Партия национальной безопасности России не представила отчет.

»В отношении указанных политических партий ЦИК России будут составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 5.64 КоАП РФ", — отмечается в сообщении. Данная статья предусматривает штраф для должностных лиц в размере от 20 тыс. до 25 тыс. рублей, для партии — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Из четырех партий, сдавших отчеты с нарушением срока, финансовую деятельность вела только партия «Здоровые силы». На ее счет к уже имевшимся 4 тыс. рублей поступили 226 тыс. рублей в виде пожертвований от одного физического лица, израсходовано было почти 230 тыс. рублей.