Рахой заявил об уходе с поста главы Народной партии Испании

"Настал момент поставить точку в этом пути. Народная партия должна продолжать двигаться вперед и строить свою историю на благо испанцев под руководством другого человека. Это лучше для НП, для меня. И думаю, что и для Испании. Все остальное неважно", — заявил Рахой после заседания Исполнительного комитета Народной партии. Рахой напомнил, что руководил партией в течение 14 лет, которые он назвал «лучшими в своей жизни», и добавил, что «останется» с партией, поскольку «не представляет своей жизни» без нее.

Экс-премьер объявил, что НП проведет съезд, на котором будет избран новый лидер.

До проведения съезда, решение о котором примет руководящий орган партии, Рахой формально останется председателем НП. По его словам, съезд «положит начало новому этапу партии с новым руководством».

"Я буду выполнять мои обязанности до того момента, как вы выберете человека, который меня заменит. И буду делать это благоразумно, не намерен проводить никаких изменений ни в партии, ни в парламентских группах, поскольку это должен делать тот, кто меня сменит на посту председателя, если захочет", — добавил экс-премьер, являющийся членом партии в течение 37 лет.