Два миллиона рублей на фундаментальные исследования получат учёные ПИМУ

Об этом сообщает пресс-служба медицинского университета. По результатам конкурса на проведение фундаментальных исследований ректор вуза Николай Карякин утвердил четыре заявки-победителя в конкурсе. Каждый победитель получит полмиллиона рублей.