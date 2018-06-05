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Два миллиона рублей на фундаментальные исследования получат учёные ПИМУ
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Два миллиона рублей на фундаментальные исследования получат учёные ПИМУ
Newsroom24
8 часов назад
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Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба медицинского университета. По результатам конкурса на проведение фундаментальных исследований ректор вуза Николай Карякин утвердил четыре заявки-победителя в конкурсе. Каждый победитель получит полмиллиона рублей.
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