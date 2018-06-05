Экс-премьер Испании покидает пост главы Народной партии

Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что покидает пост лидера Народной партии.

«Настал момент поставить точку в этом пути. Народная партия должна продолжать двигаться вперёд под руководством другого человека», — приводит его слова El Pais.

Рахой стал председателем партии в 2004 году.

1 июня парламент Испании отказал в доверии правительству страны во главе с Рахоем из-за «дела Гюртель», в рамках которого расследовались случаи коррупции в рядах Народной партии.