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Экс-премьер Испании покидает пост главы Народной партии
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Экс-премьер Испании покидает пост главы Народной партии 

RT на русском 6 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что покидает пост лидера Народной партии.
«Настал момент поставить точку в этом пути. Народная партия должна продолжать двигаться вперёд под руководством другого человека», — приводит его слова El Pais.
Рахой стал председателем партии в 2004 году.
1 июня парламент Испании отказал в доверии правительству страны во главе с Рахоем из-за «дела Гюртель», в рамках которого расследовались случаи коррупции в рядах Народной партии.
Пост премьера занял лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес.
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