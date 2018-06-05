Российский гроссмейстер Яковенко выиграл турнир имени Карпова 

Россиянин Дмитрий Яковенко стал победителем шахматного турнира имени Анатолия Карпова, который проходил в Пойковском. В заключительном туре Яковенко, игравший чёрными, разошёлся миром со своим соотечественником Яном Непомнящим. Партия завершилась ничейным исходом на 27-м ходу.
Яковенко набрал 6,5 балла и гарантировал себе победу на турнире. За второе место борьбу ведут Непомнящий и представитель Израиля Борис Гельфанд. Они набрали по шесть очков, но их может догнать индийский гроссмейстер Сантош Видит, у которого пять баллов. Сегодня, 5 июня, Видит сыграет с россиянином Владимиром Федосеевым.