Ещё
Российский гроссмейстер Яковенко выиграл турнир имени Карпова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский гроссмейстер Яковенко выиграл турнир имени Карпова 

Чемпионат.com 5 часов назад
Россиянин Дмитрий Яковенко стал победителем шахматного турнира имени Анатолия Карпова, который проходил в Пойковском. В заключительном туре Яковенко, игравший чёрными, разошёлся миром со своим соотечественником Яном Непомнящим. Партия завершилась ничейным исходом на 27-м ходу.
Яковенко набрал 6,5 балла и гарантировал себе победу на турнире. За второе место борьбу ведут Непомнящий и представитель Израиля Борис Гельфанд. Они набрали по шесть очков, но их может догнать индийский гроссмейстер Сантош Видит, у которого пять баллов. Сегодня, 5 июня, Видит сыграет с россиянином Владимиром Федосеевым.
Чемпионат.com: последние новости
Карякин уступил Каруане на шахматном турнире в Норвегии Сильнейший шахматист Китая может пропустить крупный турнир из-за перелома ноги Карякин: последствия травмы полученной на «Дакаре» 2018 ещё дают о себе знать
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фигуристка Орсера ушла к Тутберидзе7
Россия и Турция сыграли вничью56
Россиянам могут добавить минимум три выходных128
Медведева рассказала о косяке18
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»72
Видео
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
01:01
«Удивлюсь, если Россия не выиграет ни одного матча на ЧМ»
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:07
«Это Россия». Моуринью заговорил по-русски
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
Шарапова ответила Серене Уильямс
Теннис
01:42
Взорвавшийся УАЗ подвел лидирующих джиперов
Автоспорт Происшествия
04:56
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»
Теннис Статьи
00:47
Медведева рассказала о косяке
Фигурное катание
00:57
Уткин оценил шансы России на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение