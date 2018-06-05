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Партия роста будет участвовать в выборах 9 сентября в 16 регионах
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Партия роста будет участвовать в выборах 9 сентября в 16 регионах 

ТАСС 4 часа назад
ТАСС, 5 июня. Партия роста планирует выдвинуть кандидатов на региональные и муниципальные выборы, которые пройдут в единый день голосования 9 сентября, в 16 регионах. Об этом сообщила пресс-служба партии по итогам прошедшего во вторник заседания федерального политического совета.
В заседании, которое провел лидер Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов, приняли участие более 50 глав региональных отделений партии.
"На предстоящих осенних региональных и муниципальных выборах предварительно планируется выдвижение кандидатов от партии в 16 субъектах Российской Федерации", — говорится в сообщении.
На заседании Титов сформулировал платформу Партии роста как «право-консервативную».
"Было принято решение использовать возможности междувыборного периода для популяризации партии и ее программы. Поставлена амбициозная задача в 2021 году [на выборах в Госдуму] перейти пятипроцентный барьер и стать парламентской партией", — отмечается в релизе.
В единый день голосования 9 сентября выборы регионального уровня пройдут в 33 регионах: в 22 субъектах изберут губернаторов, в 16 — депутатов заксобраний. Кроме того, в 12 региональных столицах пройдут выборы городских парламентов, а также состоится множество региональных выборов.
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