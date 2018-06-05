Партия роста будет участвовать в выборах 9 сентября в 16 регионах

ТАСС , 5 июня. Партия роста планирует выдвинуть кандидатов на региональные и муниципальные выборы, которые пройдут в единый день голосования 9 сентября, в 16 регионах. Об этом сообщила пресс-служба партии по итогам прошедшего во вторник заседания федерального политического совета.

В заседании, которое провел лидер Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов , приняли участие более 50 глав региональных отделений партии.

"На предстоящих осенних региональных и муниципальных выборах предварительно планируется выдвижение кандидатов от партии в 16 субъектах Российской Федерации", — говорится в сообщении.

На заседании Титов сформулировал платформу Партии роста как «право-консервативную».

"Было принято решение использовать возможности междувыборного периода для популяризации партии и ее программы. Поставлена амбициозная задача в 2021 году [на выборах в Госдуму ] перейти пятипроцентный барьер и стать парламентской партией", — отмечается в релизе.

В единый день голосования 9 сентября выборы регионального уровня пройдут в 33 регионах: в 22 субъектах изберут губернаторов, в 16 — депутатов заксобраний. Кроме того, в 12 региональных столицах пройдут выборы городских парламентов, а также состоится множество региональных выборов.