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Победителями всероссийского турнира «Шахматы в школах» стали псковские школьники
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Победителями всероссийского турнира «Шахматы в школах» стали псковские школьники 

ТАСС 2 часа назад
ПСКОВ, 5 июня. /ТАСС/. Ученики общеобразовательной школы «Псковский педагогический комплекс» победили на всероссийском турнире «Шахматы в школах», который завершился 5 июня в Краснодарском крае. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации Псковской области.
"Псковские школьники победили на всероссийском турнире проекта «Шахматы в школах». Выиграв все матчи, команда Псковской области заняла первое место. В ее состав вошли ученики Псковского педагогического комплекса", — говорится в сообщении.
Итоговые соревнования проекта прошли в Краснодарском крае. В них приняли участие девять команд-победителей региональных конкурсов на лучшее преподавание шахмат в общеобразовательных учреждениях. Псковские школьники боролись за победу с ребятами из Кемеровской и Новосибирской областей, Алтайского, Забайкальского, Краснодарского краев, а также из республик Ингушетия, Удмуртия и Чувашия.
Обучать детей шахматам начали во всех школах Псковской области с 2009 года. В прошлом году Опочецкая гимназия в Псковской области стала первым в России центром подготовки и повышения квалификации педагогов, обучающих школьников игре в шахматы. Ей также было присвоено имя одного из сильнейших шахматистов мира XIX века и автора первого русского учебника по шахматам, уроженца Опочецкого района Александра Петрова. Проект «Шахматы в школах» реализует Российская шахматная федерация совместно с благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.
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