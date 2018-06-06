Карлсен обвинил Карякина в договорных партиях

Чемпион мира по шахматам Карлсен обвинил Карякина в проведении договорных партий

Фото: twitter.com/theworldchess

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен обвинил российского гроссмейстера Сергея Карякина в проведении договорных партий с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, сообщает "Советский спорт" "Я знаю, что Карякин и Мамедьяров на предыдущих турнирах договаривались о ничьей", — цитирует Карлсена телеканал TV2. По мнению норвежца, один из таких случаев произошел на турнире в Ставангере. "У меня нет никаких доказательств, но я этому не удивлюсь. Может быть, стоит наблюдать за партиями, в которых играют люди, работающие вместе и являющиеся друзьями. Тогда может выявиться обман", — отметил Карлсен. Ранее Карякин обыграл француза Максима Вашье-Лаграва в четвертом туре супертурнира в норвежском Ставангере.