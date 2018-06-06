Учащийся школы имени М. М. Ботвинника выиграл этап юношеского Кубка России по шахматам 

Воспитанник Московского Дворца пионеров успешно выступил на шахматном фестивале «Открытый космос-2018», который прошел в подмосковном Королёве.
В рамках фестиваля, поддержку которому оказала ракетно-космическая корпорация «Энергия», разыгрывались медали этапа Кубка России среди мальчиков и девочек не старше 9, 11 и 13 лет, юношей и девушек не старше 15 лет. В возрастной группе шахматистов не старше 11 лет победу одержал Расул, с которым в шахматной школе имени М. М. Ботвинника образовательного комплекса «Воробьевы горы» работают педагоги Алексей Эдуардович Ким и Станислав Сергеевич Фокин. В девяти турах Расул набрал 8 очков и безоговорочно занял первое место среди 49 участников из 7 регионов России.