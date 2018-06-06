Ещё
Учащийся школы имени М. М. Ботвинника выиграл этап юношеского Кубка России по шахматам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Учащийся школы имени М. М. Ботвинника выиграл этап юношеского Кубка России по шахматам 

Вестник района Гагаринский 3 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Воспитанник Московского Дворца пионеров успешно выступил на шахматном фестивале «Открытый космос-2018», который прошел в подмосковном Королёве.
В рамках фестиваля, поддержку которому оказала ракетно-космическая корпорация «Энергия», разыгрывались медали этапа Кубка России среди мальчиков и девочек не старше 9, 11 и 13 лет, юношей и девушек не старше 15 лет. В возрастной группе шахматистов не старше 11 лет победу одержал Расул, с которым в шахматной школе имени М. М. Ботвинника образовательного комплекса «Воробьевы горы» работают педагоги Алексей Эдуардович Ким и Станислав Сергеевич Фокин. В девяти турах Расул набрал 8 очков и безоговорочно занял первое место среди 49 участников из 7 регионов России.
Вестник района Гагаринский: последние новости
Воспитанник школы им. Ботвинника получил бронзовую медаль на первенстве России по шахматам Сборная команда КВН РГУ нефти и газа вышла в полуфинал Московской студенческой лиги КВН Футболисты Гагаринского района сыграли на матче детского любительского турнира «Футбол в каждый двор»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс48
Марадона госпитализирован3
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»78
Украина пошла на крайние меры по ЧМ в России4
Черчесов поплыл. Он не знает, как играть на ЧМ152
Видео
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
00:30
Марадона госпитализирован
Футбол
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:51
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс
Теннис
05:12
Черчесов поплыл. Он не знает, как играть на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
07:46
Рестлер убил жену и покончил с собой
MMA
03:58
Футболисты устроили оргию с 30 проститутками перед ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:17
Не Россия: Путин назвал фаворитов ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:56
Игру сборной России сравнили с майонезом
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение