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Юный шахматист Гагаринского района победил на престижном шахматном турнире
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Юный шахматист Гагаринского района победил на престижном шахматном турнире 

Управа района Гагаринский 3 часа назад
Фото: Управа района Гагаринский
Учащийся школы имени М. М. Ботвинника выиграл этап юношеского Кубка России по шахматам. Шахматный фестиваль «Открытый космос-2018», который прошел в подмосковном Королёве.
На состязании разыгрывались медали этапа Кубка России среди мальчиков и девочек не старше 9, 11 и 13 лет, юношей и девушек не старше 15 лет. В возрастной группе шахматистов не старше 11 лет победу одержал Расул, с которым в шахматной школе имени М. М. Ботвинника образовательного комплекса «Воробьевы горы» работают педагоги Алексей Эдуардович Ким и Станислав Сергеевич Фокин. В девяти турах Расул набрал 8 очков и безоговорочно занял первое место среди 49 участников из 7 регионов России.
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