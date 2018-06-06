Женская команда шахматной школы им. Ботвинника победила француженок в товарищеском матче

ТАСС , 6 июня. Команда детско-юношеской спортивной школы имени Михаила Ботвинника, состоящая из девочек не старше 12 лет, одержала победу над сверстницами из Франции в товарищеском матче. Об этом ТАСС сообщил руководитель ДЮСШ им. Ботвинника Станислав Фокин

Встреча прошла в рамках большого спортивного фестиваля во французском Бресте. Сборную России представляли Александра Шведова, Ульяна Кусакина , Дарья Узинцева и Ольга Михайлина. Руководил игрой команды Василий Гагарин.

Матч состоял из трех частей, российская команда одержала победу со счетом 54:42. В блице россиянки уступили со счетом 15:17, но в быстрых и классических шахматах победили со счетом 19:13 и 20:12 соответственно.

"Французские соперницы старше и опытнее наших девочек, у них выше индивидуальные международные рейтинги. Мы не строили особых иллюзий относительно конечного результата, однако рассчитывали показать достойную игру", — заявил Фокин.