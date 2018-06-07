Звезды спорта и музыки снялись в одном видео к ЧМ-2018 в России

Знаменитый Жозе Моуринью, главный тренер «Манчестер Юнайтед», заговорил по-русски в ролике RT, посвященном Чемпионату мира 2018 года по футболу в России

В съемках ролика RT приняли участие балетная труппа Михайловского театра, хоккеист московского «Динамо» Владимир Брюквин, член сборной России по художественной гимнастике Екатерина Селезнева, сборная России по синхронному плаванию, летчик-космонавт Олег Кононенко, чемпион России по футбольному фристайлу Игорь Олейник, а также чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Саранске, Сочи и Ростове-на-Дону. Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA 2018.