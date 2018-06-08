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Шахматный турнир проведут в проезде Березовой Рощи
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Шахматный турнир проведут в проезде Березовой Рощи 

Управа района Аэропорт города Москвы 15 часов назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В шахматном клубе «Интеллект», который расположен в проезде Березовой Рощи, проведут турнир по рапиду. Спортсменов-любителей будут ждать 9 июня. Об этом рассказал главный арбитр Алексей Кретов.
— К участию в турнире по быстрым шахматам приглашаются дети в возрасте до 15 лет. Тройку лидеров в каждой группе наградят медалями, дипломами и призами, — пояснил Кретов.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (985) 414-09-67, 8 (910) 484-04-47.
Регистрация участников откроется в 10.00. Первые игры стартуют в 11.00.
ШК «Интеллект» расположен по адресу проезд Березовой Рощи, 12. (мю)
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