Шахматный турнир проведут в проезде Березовой Рощи

В шахматном клубе «Интеллект», который расположен в проезде Березовой Рощи, проведут турнир по рапиду. Спортсменов-любителей будут ждать 9 июня. Об этом рассказал главный арбитр Алексей Кретов.

— К участию в турнире по быстрым шахматам приглашаются дети в возрасте до 15 лет. Тройку лидеров в каждой группе наградят медалями, дипломами и призами, — пояснил Кретов.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (985) 414-09-67, 8 (910) 484-04-47.

Регистрация участников откроется в 10.00. Первые игры стартуют в 11.00.

ШК «Интеллект» расположен по адресу проезд Березовой Рощи, 12. (мю)