Индийские школьники второй год подряд выиграли шахматный турнир «Белая ладья»

ТАСС , 8 июня. Команда Индии стала победителем международного шахматного турнира «Белая ладья» среди сборных общеобразовательных организаций, соревнования проходили в Дагомысе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

Индийская команда из школы Velammal Vidyacaya (Ченнаи) выиграла все девять матчей и набрала 33,5 очка. Победители получили право принять участие в турнире Aeroflot open 2019 года. Второе место заняла российская команда МБОУ лицей №180 «Полифорум» из Екатеринбурга (25,5 очка), третьей стала еще одна команда из России, представляющая ГБОУ СОШ №31 с углубленным изучением английского языка Василеостровского района Санкт-Петербурга (24 очка). Всего в соревнованиях приняли участие 100 команд — 79 из России, а также представители Англии, Армении, Белоруссии, Германии, Греции, Израиля, Индии, Казахстана, Кении, Киргизии, Латвии, Молдавии, Монголии, Румынии, Сербии, Словакии, Туркменистана, Франции, Чехии, Швеции и Эстонии.

До 1991 года «Белая ладья» пользовалась огромной популярностью, в отборочных турах участвовали миллионы советских школьников. После распада СССР более 10 лет соревнования не проводились. Возрождение «Белой ладьи» началось в 2004 году. Основными целями «Белой ладьи» являются популяризация шахмат среди школьников, выявление способных юных шахматистов, развитие творческих и интеллектуальных способностей юношества.