Ещё
В Строгине стартовало «Шахматное лето — 2018»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Строгине стартовало «Шахматное лето — 2018» 

Префектура СЗАО города Москвы 12 часов назад
В центре детского творчества «Строгино» по адресу: Строгинский бульвар, дом 17, корпус 2 стартовали открытые рейтинговые турниры по шахматам. Интеллектуальные состязания «Шахматное лето — 2018» будут проводиться в четыре цикла в течение июня и августа.
— Шахматные турниры проводятся среди детей в возрасте от 5 до 17 лет, — пояснили в администрации центра. — Все участники должны уметь играть с шахматными часами и записью ходов партии.
Ознакомиться с расписанием проведения турниров можно по ссылке: http://www.strogin.ru/documents-pdf/2018-leto-reyting-turnir-raspisanie.pdf.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
Сборная Покровского-Стрешнева стала бронзовым призером окружного турнира по мини-футболу Лучшего игрока в дартс выберут в Южном Тушине В Северном Тушине проведут рейтинговые соревнования по дартсу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин одержал огромную философскую победу»239
Знаменитая теннисистка умерла от рака1
Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе41
В рекламе к ЧМ-2018 Киев выдали за Россию11
Моряки рассказали Путину анекдот про Мутко26
Видео
«Путин одержал огромную философскую победу»
Футбол ЧМ по футболу 2018
Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе
Хоккей
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
04:04
В рекламе к ЧМ-2018 Киев выдали за Россию
ЧМ по футболу 2018
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:04
Опубликовано видео обезумевшего Овечкина
Хоккей
00:04
Овечкин обезумел от счастья после победы
Хоккей
00:59
Земфире запретили выступать в России
ЧМ по футболу 2018
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
03:36
Более половины билетов на ЧМ-2018 выкупили иностранцы
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение