В Строгине стартовало «Шахматное лето — 2018»

В центре детского творчества «Строгино» по адресу: Строгинский бульвар, дом 17, корпус 2 стартовали открытые рейтинговые турниры по шахматам. Интеллектуальные состязания «Шахматное лето — 2018» будут проводиться в четыре цикла в течение июня и августа.

— Шахматные турниры проводятся среди детей в возрасте от 5 до 17 лет, — пояснили в администрации центра. — Все участники должны уметь играть с шахматными часами и записью ходов партии.

Ознакомиться с расписанием проведения турниров можно по ссылке: http://www.strogin.ru/documents-pdf/2018-leto-reyting-turnir-raspisanie.pdf.