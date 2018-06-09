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Шахматисты из ЮЗАО обыграли сборную Франции
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Шахматисты из ЮЗАО обыграли сборную Франции 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Сборная команда России по шахматам, в состав которой вошли воспитанницы школы имени М. М. Ботвинника образовательного комплекса «Воробьевы горы» (ЮЗАО), встретилась с французскими спортсменами в товарищеском шахматном матче. Игра закончилась победой россиян.
Как сообщается на официальном сайте образовательного комплекса, матч, который проходил с 3 по 5 июня в городе Брест на французском атлантическом побережье, был включен в программу спортивного фестиваля. Каждая команда состояла из четырех игроков в возрасте не старше 12 лет. В состав российской сборной входили Александра Шведова, Ульяна Кусакина, Дарья Узинцева и Ольга Михайлина.
«Замечу, что французские соперницы старше и опытнее наших девочек, у них выше индивидуальные международные рейтинги. Поэтому мы хоть и рассчитывали показать хорошую игру, но не строили особых иллюзий относительно конечного результата», — отметил руководитель школы имени М. М. Ботвинника Станислав Фокин.
Тем не менее, в матче, состоявшем из трех частей, юные шахматистки из России победили с общим счетом 54:42. Несмотря на то, что в молниеносных блиц-турнирах были сильнее француженки, россиянки оказались более «подкованными» в быстрой игре (рапид) и классических шахматах. При этом 21 победный балл нашей сборной принесла 10-летняя Александра Шведова. А руководил командой педагог школы имени М. М. Ботвинника Василий Гагарин.
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