Шахматисты из ЮЗАО обыграли сборную Франции

Сборная команда России по шахматам, в состав которой вошли воспитанницы школы имени М. М. Ботвинника образовательного комплекса «Воробьевы горы» (ЮЗАО), встретилась с французскими спортсменами в товарищеском шахматном матче. Игра закончилась победой россиян.

Как сообщается на официальном сайте образовательного комплекса, матч, который проходил с 3 по 5 июня в городе Брест на французском атлантическом побережье, был включен в программу спортивного фестиваля. Каждая команда состояла из четырех игроков в возрасте не старше 12 лет. В состав российской сборной входили Александра Шведова, Ульяна Кусакина , Дарья Узинцева и Ольга Михайлина.

«Замечу, что французские соперницы старше и опытнее наших девочек, у них выше индивидуальные международные рейтинги. Поэтому мы хоть и рассчитывали показать хорошую игру, но не строили особых иллюзий относительно конечного результата», — отметил руководитель школы имени М. М. Ботвинника Станислав Фокин

Тем не менее, в матче, состоявшем из трех частей, юные шахматистки из России победили с общим счетом 54:42. Несмотря на то, что в молниеносных блиц-турнирах были сильнее француженки, россиянки оказались более «подкованными» в быстрой игре (рапид) и классических шахматах. При этом 21 победный балл нашей сборной принесла 10-летняя Александра Шведова. А руководил командой педагог школы имени М. М. Ботвинника Василий Гагарин.