Команда шахматисток Гагаринского района одержала победу над сборной Франции 

Сборная России по шахматам, сформированная из воспитанниц московской школы имени М. М. Ботвинника образовательного комплекса «Воробьевы горы», добилась сенсационной победы над командой Франции.
Каждая команда состояла из четырёх игроков не старше 12 лет. В состав сборной России были включены Александра Шведова, Ульяна Кусакина, Дарья Узинцева и Ольга Михайлина. «Замечу, что французские соперницы старше и опытнее наших девочек, у них выше индивидуальные международные рейтинги. Поэтому мы хоть и рассчитывали показать хорошую игру, но не строили особых иллюзий относительно конечного результата», — рассказал руководитель школы имени М. М. Ботвинника Станислав Фокин. Однако выступление московских школьниц превзошло самые смелые ожидания. В матче, который состоял из трёх частей, наши юные шахматистки добились победы с общим счётом 54:42. При этом в молниеносных шахматах (блиц) сильнее были хозяйки турнира — 17:15, зато в быстрой игре (рапид) и классических шахматах российские гостьи взяли верх — 19:13 и 20:12 соответственно. В составе нашей команды французы особо выделяют десятилетнюю Александру Шведову, которая заработала для команды 21 победный балл.