Команда шахматисток Гагаринского района одержала победу над сборной Франции

Сборная России по шахматам, сформированная из воспитанниц московской школы имени М. М. Ботвинника образовательного комплекса «Воробьевы горы», добилась сенсационной победы над командой Франции.