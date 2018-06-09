Ещё
Команда шахматисток Гагаринского района одержала победу над сборной Франции
Далее:
Читайте также:
Ещё

Команда шахматисток Гагаринского района одержала победу над сборной Франции 

Управа района Ясенево 11 часов назад
Фото: Управа района Ясенево
Сборная России по шахматам, сформированная из воспитанниц московской школы имени М. М. Ботвинника образовательного комплекса «Воробьевы горы», добилась сенсационной победы над командой Франции.
Каждая команда состояла из четырёх игроков не старше 12 лет. В состав сборной России были включены Александра Шведова, Ульяна Кусакина, Дарья Узинцева и Ольга Михайлина. «Замечу, что французские соперницы старше и опытнее наших девочек, у них выше индивидуальные международные рейтинги. Поэтому мы хоть и рассчитывали показать хорошую игру, но не строили особых иллюзий относительно конечного результата», — рассказал руководитель школы имени М. М. Ботвинника Станислав Фокин. Однако выступление московских школьниц превзошло самые смелые ожидания. В матче, который состоял из трёх частей, наши юные шахматистки добились победы с общим счётом 54:42. При этом в молниеносных шахматах (блиц) сильнее были хозяйки турнира — 17:15, зато в быстрой игре (рапид) и классических шахматах российские гостьи взяли верх — 19:13 и 20:12 соответственно. В составе нашей команды французы особо выделяют десятилетнюю Александру Шведову, которая заработала для команды 21 победный балл.
Управа района Ясенево: последние новости
Воспитаннице центра спорта и образования «Самбо-70», Олимпийской чемпионке Алине Загитовой подарили щенка японской породы акита-ину В Московском зоопарке появились на свет четыре детеныша восточносибирской рыси В центре спорта и досуга «СОЦ-ИН» прошла КОМИКС-дискотека
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роналду рассмешил прием сборной в России48
Самая сексуальная ведущая устроила «провокацию» ради ЧМ7
Британцы назвали худший город ЧМ-201854
Тренер-мем раскритиковал зарплаты российских футболистов5
Овечкин обезумел от счастья после победы66
Видео
01:13
«Путин одержал огромную философскую победу»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:43
Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе
Хоккей
31:02
Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи сделали выходными
ЧМ по футболу 2018
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:01
Абрамович отказался продавать «Челси»
Футбол
04:48
В Москве активизировалась мафия «разводил»
ЧМ по футболу 2018
04:04
В рекламе к ЧМ-2018 Киев выдали за Россию
ЧМ по футболу 2018
00:09
Синхронистки-близняшки показали фото в купальниках
Летние виды спорта
00:30
Уткин возвращается на телевидение
ЧМ по футболу 2018
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение