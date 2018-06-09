По стопам сестры. Оксану Горячкину скоро узнает весь мир

Салехардская спортсменка Оксана Горячкина удачно выступила на шахматном турнире — этапе детского Кубка России «Надежды Урала-2018» среди девочек и мальчиков от 9 до 15 лет, который прошел в Орске.

В нем приняли участие 235 юных шахматистов из 8 регионов России и Казахстана.

Как рассказал корреспонденту ИА «Север-Пресс» директор Полярной шахматной школы Анатолия Карпова Александр Потапов, среди девочек девяти лет Оксана возглавила турнирную таблицу и лидировала до последнего тура. С результатом 9 баллов она завоевала золотую медаль и путевку в финал, который пройдет в 2019 году.