Ученики школы № 1065 приняли участие в шахматном турнире

Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

40 команд первоклассников города Москвы приняли участие в турнире «Шахматные надежды». Ученики школы № 1065 Алеша Ч., Даниил Б., Егор Ф. участвовали в этом сложном состязании лучших шахматистов Москвы. Были победы и поражения. Самое главное, ребята приобрели определенный опыт в играх с сильным противником. Ведь именно игра в шахматы учит более стойко относиться к проигрышу, выравнивает характер.

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