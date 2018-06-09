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Ученики школы № 1065 приняли участие в шахматном турнире
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Ученики школы № 1065 приняли участие в шахматном турнире 

Южное Бутово 7 часов назад
Фото: Южное Бутово
Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
40 команд первоклассников города Москвы приняли участие в турнире «Шахматные надежды». Ученики школы № 1065 Алеша Ч., Даниил Б., Егор Ф. участвовали в этом сложном состязании лучших шахматистов Москвы. Были победы и поражения. Самое главное, ребята приобрели определенный опыт в играх с сильным противником. Ведь именно игра в шахматы учит более стойко относиться к проигрышу, выравнивает характер.
Фото взято: https://s12.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/7415718/inx960x640.jpg
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