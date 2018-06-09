Лучше всех! Шахматная олимпиада — очередной рывок в карьере Александры Горячкиной

Александра Горячкина готовится к Шахматной олимпиаде, которая пройдет в сентябре в грузинском Батуми.

Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщил директор Полярной шахматной школы Анатолия Карпова Александр Потапов.

«Недавно Александра вернулась из Китая, где прошла товарищеская встреча между россиянками и китаянками. Среди соотечественниц она показала лучший результат, а значит войдет в сборную команду РФ по шахматам», — сказал он.