Александра Горячкина готовится к Шахматной олимпиаде, которая пройдет в сентябре в грузинском Батуми.
Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщил директор Полярной шахматной школы Анатолия Карпова Александр Потапов.
«Недавно Александра вернулась из Китая, где прошла товарищеская встреча между россиянками и китаянками. Среди соотечественниц она показала лучший результат, а значит войдет в сборную команду РФ по шахматам», — сказал он.
Александра Горячкина — воспитанница Полярной шахматной школы Анатолия Карпова, неоднократная чемпионка мира, Европы и России среди девушек и юношей. В тринадцать лет она стала самым юным женским гроссмейстером в мире. В 2014 году шахматистка завоевала звание чемпионки мира среди юниорок до двадцати лет. В 2015 году она выиграла Кубок России среди женщин. В прошлом году Александра Горячкина в составе сборной России завоевала золото на чемпионате мира и заняла второе место на чемпионате Европы по шахматам в Риге.