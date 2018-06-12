Карякин преследует лидера на турнире по быстрым шахматам в Лёвене 

12 июня на этапе Grand Chess Tour в Лёвене (Бельгия) были сыграны первые три тура в быстрые шахматы. За победу начисляется 2 очка, за ничью 1 очко.
Российский гроссмейстер Сергей Карякин делит второе место с армянином Левоном Ароняном (по 4 очка). В активе Карякина победа над соотечественником Александром Грищуком и две ничьих в партиях с французом Максимом Вашье-Лагравом и американцем Хикару Накамурой. Грищук обыграл американца Фабиано Каруану и разошёлся миром с Ароняном.
Выиграв у Каруаны и азербайджанца Шахрияра Мамедьярова, а также сделав ничью с Вашье-Лагравом, американец Уэсли Со возглавил гонку с 5 очками в своём активе.
Встречи продолжатся 13 июня.