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Шахматисты из Украины, Эстонии и Латвии приедут в Псковскую область
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Шахматисты из Украины, Эстонии и Латвии приедут в Псковскую область 

АиФ Северо-запад 6 часов назад
Фото: АиФ Северо-запад
Международный шахматный фестиваль «Псков 2018» пройдет в Псковской области с 15 по 24 июня, сообщили в Государственном комитете региона по физической культуре и спорту.
В рамках фестиваля состоятся шесть турниров: по классическим шахматам (кубок СЗФО), по быстрым шахматам, по блицу, два детских соревнования (для шахматистов 2005 года и моложе и 2008 года и моложе), а также ночной блиц-марафон.
По предварительным данным, в фестивале примут участие более 100 спортсменов. Участники приедут из разных уголков России, Украины, Эстонии и Латвии.
Организаторы шахматного фестиваля — Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, региональная Федерация шахмат при поддержке Администрации области и областного Собрания депутатов, а также при содействии Центра спортивной подготовки Псковской области и Ассоциации Федерации шахмат СЗФО.
Напомним, что в прошлом году в Псковской области был открыт первый в России ресурсный центр подготовки и повышения квалификации педагогов шахматного всеобуча. Базой для его создания послужила Опочецкая гимназия, которая носит имя одного из сильнейших шахматистов мира 19 века и автора первого русского учебника по шахматам, уроженца Опочецкого района А. Д. Петрова.
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