Шахматисты из Украины, Эстонии и Латвии приедут в Псковскую область

Международный шахматный фестиваль «Псков 2018» пройдет в Псковской области с 15 по 24 июня, сообщили в Государственном комитете региона по физической культуре и спорту.

В рамках фестиваля состоятся шесть турниров: по классическим шахматам (кубок СЗФО), по быстрым шахматам, по блицу, два детских соревнования (для шахматистов 2005 года и моложе и 2008 года и моложе), а также ночной блиц-марафон.

По предварительным данным, в фестивале примут участие более 100 спортсменов. Участники приедут из разных уголков России, Украины, Эстонии и Латвии.

Организаторы шахматного фестиваля — Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, региональная Федерация шахмат при поддержке Администрации области и областного Собрания депутатов, а также при содействии Центра спортивной подготовки Псковской области и Ассоциации Федерации шахмат СЗФО.

Напомним, что в прошлом году в Псковской области был открыт первый в России ресурсный центр подготовки и повышения квалификации педагогов шахматного всеобуча. Базой для его создания послужила Опочецкая гимназия, которая носит имя одного из сильнейших шахматистов мира 19 века и автора первого русского учебника по шахматам, уроженца Опочецкого района А. Д. Петрова.