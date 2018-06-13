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В Обручевском районе отметили День России
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В Обручевском районе отметили День России 

Обручевский меридиан 6 часов назад
Фото: Обручевский меридиан
12 июня в парке «Усадьба Воронцово» состоялся праздничный концерт.
В программе был концерт уже знакомых и любимых гостями парка исполнителей, а также спортивные тренировки. На большой сцене парка выступили три детских коллектива: студия «Вокальный адреналин» и солистка студии Юлия Тельнова, «Школа балета Александры Самойловой» и образцовый хореографический коллектив «Эстрея». А также лауреат всероссийских и международных конкурсов Дарья Зеленкова. Организатором выступления стал фонд помощи талантливым детям «Сделай шаг вперед».
Обручевский меридиан: последние новости
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