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В Киргизию приедет Анатолий Карпов
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В Киргизию приедет Анатолий Карпов 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Российская Газета
В Киргизию вновь приедет многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Его визит приурочен к крупному турниру среди детей, который состоится в республике впервые в истории.
Состязания называются «Кубок Анатолия Карпова». Они пройдут с 28 июня по восьмое июля в курортном городе Чолпон-Ате в самый разгар турсезона и, как надеются организаторы, наверняка вызовут интерес у отдыхающих.
— Ожидается приезд для участия в турнире более двухсот игроков из стран Азии и Европы. Возрастные категории — до шести, восьми, 10 и 12 лет, — сообщили в оргкомитете соревнований. — Анатолий Карпов будет участвовать в церемонии награждения занявших призовые места.
Кстати
Гроссмейстер уже приезжал в Киргизию дважды в 2017 году. В частности, в Бишкеке он вручал награды победителям турнира на кубок президента КР. Кроме того, в данный момент в республике идет работа над созданием Академии шахмат имени неоднократного чемпиона мира.
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