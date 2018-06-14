В Печатниках завершился крупный шахматный турнир

Его организатор — клуб «От пешки до ферзя» ГБУ КСЦ «Печатники». Информация об этом появилась в официальной группе досугового учреждения. «В соревнованиях приняли участие спортсмены всех возрастов, от мала до велика, которых мы разделили на 4 возрастных группы: до 10 лет, 11-17 лет, 18-35 лет и старшее поколение. Игры в рамках турнира проводились не только в нашем шахматном клубе, но и в кинотеатре „Тула“, где для детей и взрослых работали также наши аниматоры и детский городок, — говорится в сообщении. Все победители из разных возрастных групп были награждены грамотами и медалями.

Подробнее о деятельности центра: vk.com/gbukscpechatniki.

(ап)