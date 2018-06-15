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Португалия — Испания: прогноз букмекеров
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Португалия — Испания: прогноз букмекеров 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
В пятницу, 15 июня, в Сочи пройдет один из самых статусных матчей группового турнира чемпионата мира-2018 по футболу. На стадионе «Фишт» сыграют сборные Португалии и Испании. Начало встречи — 21.00 по Москве.
Winline оценивает шансы чемпиона Европы-2016, Португалии, на победу с коэффициентом 4,09, на ничью — 3,28, а успех чемпионов Европы-2008 и 2012, чемпионов мира-2010 испанцев — 2,07.
Уверен, что знаешь будущего чемпиона? Коэффициенты Winline — здесь.
Португалия — Испания: чемпионат мира по футболу, 15 июня 2018, онлайн-трансляция матча — начало в 21.00 (время московское)
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