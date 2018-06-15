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Дворкович будет баллотироваться на пост президента ФИДЕ
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Дворкович будет баллотироваться на пост президента ФИДЕ 

Газета.Ru 9 часов назад
Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы Международной федерации шахмат (ФИДЕ).
"Я принял решение о выдвижении своей кандидатуры на пост главы ФИДЕ после консультаций с руководством страны, Федерацией шахмат России и международным шахматным сообществом", — цитирует Дворковича "РИА Новости".
Выборы президента ФИДЕ состоятся 3 октября в Батуми.
Ранее исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Марк Глуховский заявил, что организация поддержит кандидатуру действующего президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова.
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