Филатов: в РШФ рады, что кандидатами на пост президента FIDE будут два россиянина

Ранее председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Аркадий Дворкович сообщил, что подаст до 3 июля заявку на участие в выборах президента FIDE. Еще одним кандидатом в президенты является действующий руководитель организации Кирсан Илюмжинов

"Это [решение Дворковича] очень хорошая новость для РШФ. Теперь у России два кандидата в президенты FIDE", — сказал Филатов.

Выборы главы FIDE пройдут 3 октября во время конгресса организации в Батуми.