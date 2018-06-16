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Карякин стал вторым в Бельгии
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Россиянин Карякин занял второе место на шахматном турнире в Бельгии 

ТАСС 11 часов назад
Фото: ТАСС
Российский гроссмейстер Сергей Карякин занял второе место на этапе Гран-тура, который завершился в бельгийском Лёвене.
Перед последним туром Карякин имел в своем активе 21,5 очка. Он делил второе место с французом Максимом Вашье-Лагравом и отставал на 0,5 очка от американца Уэсли Со.
Заключительный тур шахматисты играли в формате блица. Карякин проиграл азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову, Вашье-Лаграв — индийцу Вишванатану Ананду, Со — американцу Хикару Накамуре. Американец Фабиано Каруана обыграл армянина Левона Аронян, а голландец Аниш Гири и россиянин Александр Грищук сыграли вничью.
Таким образом, победу на турнире одержал Со, набрав 22 очка. Карякин и Вашье-Лаграв поделили второе место (21,5). Далее идут Накамура (21), Аронян (20), Грищук (17,5), Мамедьяров (17), Ананд (14,5), Каруана (13,5) и Гири (11).
Призовой фонд бельгийского этапа Гран-тура составлял 150 тысяч долларов. В течение первых трех дней гроссмейстеры провели девять туров в быстрые шахматы, в последние два дня сыграли 18 туров в блиц.
ТАСС: последние новости
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