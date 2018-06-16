Карякин стал вторым в Бельгии

Россиянин Карякин занял второе место на шахматном турнире в Бельгии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин занял второе место на этапе Гран-тура, который завершился в бельгийском Лёвене.

Перед последним туром Карякин имел в своем активе 21,5 очка. Он делил второе место с французом Максимом Вашье-Лагравом и отставал на 0,5 очка от американца Уэсли Со.

Таким образом, победу на турнире одержал Со, набрав 22 очка. Карякин и Вашье-Лаграв поделили второе место (21,5). Далее идут Накамура (21), Аронян (20), Грищук (17,5), Мамедьяров (17), Ананд (14,5), Каруана (13,5) и Гири (11).

Призовой фонд бельгийского этапа Гран-тура составлял 150 тысяч долларов. В течение первых трех дней гроссмейстеры провели девять туров в быстрые шахматы, в последние два дня сыграли 18 туров в блиц.