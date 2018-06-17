Гонщик Карякин заявил о больших убытках из-за изменения маршрута ралли «Шелковый путь»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. / ТАСС /. Победитель ралли— марафона «Дакар» 2017 года в классе квадроциклов Сергей Карякин заявил о больших убытках, которые он понесет из-за изменения маршрута проведения международного ралли-марафона «Шелковый путь». Об этом Корякин сообщил на своей странице в Facebook.

Изначально старт «Шелкового пути» был запланирован на 15 июля в китайском городе Сиане, а финиш — 29 июля в Москве. В пятницу организаторы ралли объявили о внесении изменений в маршрут, который будет поделен на две части: первая состоится в России с 20 по 27 июля (старт в Астрахани), а вторая — в сентябре на территории Китая.

"За две недели менять маршрут ралли просто нереально, — написал Карякин. — У нас уже были куплены все билеты, забронированы отели, оплачены визы, и уверен так у многих участников. Это цифры с семью нулями и кто теперь вернет нам эти деньги? Мы все понимаем, бывают разные жизненные ситуации, но почему участники были поставлены перед таким фактом за 2 недели, когда обратной дороги нет".

Он отметил, что предложенный вариант проведения ралли значительно дороже предыдущего. «Да и пройти весь маршрут хотелось за один раз, а теперь это выглядит как две отдельные гонки. Для себя этапы вокруг Астрахани буду рассматривать как тренировку багги перед „Дакаром“ 2019 года. Надеюсь в ближайшее время организаторы свяжутся с участниками и смогут нам детально объяснить, как теперь будет выглядеть ралли», — добавил гонщик.