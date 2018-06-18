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Воспитанник Дворца пионеров стал серебряным призёром
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Воспитанник Дворца пионеров стал серебряным призёром 

Вестник района Гагаринский 16 часов назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Воспитанник Дворца пионеров стал серебряным призёром конкурса по решению шахматных задач и этюдов.
Ученик школы имени М. М. Ботвинника образовательного комплекса «Воробьевы горы» в конкурсе по решению шахматных задач и этюдов занял второе место, в программе юношеского фестиваля «Здравствуй, лето!». Соревнования прошли 13 июня 2018 года в шахматном клубе имени Т. В. Петросяна. Силами померились около 40 юных спортсменов из шахматных школ и клубов Москвы. Ребята решали задачи и этюды, предложенные чемпионом мира по шахматной композиции гроссмейстером Олегом Перваковым. Ученик тренера высшей категории Виктора Аркадьевича Чёрного Леонид Кретов пробился в финал конкурса и уступил только Борису Червоненкису из школы «Ориента» (Перово), который и стал победителем.
фото: vg.mskobr.ru
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