Воспитанник Дворца пионеров стал серебряным призёром конкурса по решению шахматных задач и этюдов.
Ученик школы имени М. М. Ботвинника образовательного комплекса «Воробьевы горы» в конкурсе по решению шахматных задач и этюдов занял второе место, в программе юношеского фестиваля «Здравствуй, лето!». Соревнования прошли 13 июня 2018 года в шахматном клубе имени Т. В. Петросяна. Силами померились около 40 юных спортсменов из шахматных школ и клубов Москвы. Ребята решали задачи и этюды, предложенные чемпионом мира по шахматной композиции гроссмейстером Олегом Перваковым. Ученик тренера высшей категории Виктора Аркадьевича Чёрного Леонид Кретов пробился в финал конкурса и уступил только Борису Червоненкису из школы «Ориента» (Перово), который и стал победителем.
фото: vg.mskobr.ru