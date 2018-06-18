Более 450 школьников из 17 регионов участвовали в этапе Кубка России по шахматам в Ижевске

17 июня в Ижевске завершился этапа Кубка России по шахматам на призы Корпорации Центр среди мальчиков и девочек 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет. Более 450 участников из 17 регионов страны боролись за победу на протяжении 6 дней с 12 по 17 июня.

Шахматы настоящий вид спорта, который прививает целеустремленность, умение анализировать ситуацию, принимать нестандартные решения, которые приводят к победе, выносливости и возможности идти на риск. Очень приятно, что все больше юных спортсменов участвуют в нашем турнире. Мы будем и дальше их поддерживать. Дети это наше будущее, поэтому мы всегда готовы поддержать их в спорте, — отметил генеральный директор Корпорации Центр Роман Гайдуков. Для детей шахматы это уже не просто хобби, но и определенная часть их жизни, работы. Видно, что они подходят к этому ответственно, расстраиваются, когда проиграли партию, и потом анализируют свои ошибки. Дети очень вовлечены.

Этап Кубка России на призы Корпорации Центр проводится в Ижевске уже в восьмой раз. С каждым новым турниром участников становится все больше, поэтому в этот раз центром шахмат стал Дворец детского и юношеского творчества.

Этот турнир получился для нас выездным: в прошлом году мы с трудом уместили 288 участников в двух шахматных школах. А в этом году количество участников превысило 400, и мы сменили площадку. И детям, и родителям очень понравилось! Когда мы только начинали проводить такие турниры, мне сказали: Кто к вам летом поедет? У вас моря нет! Но приезжают! Потому что нравится. В этот раз к нам приезжали и международные гроссмейстеры, и мастера ФИДЕ . И приезжают не только из соседних и центральных регионов, но и с далеких краев Александр Ватлин, исполнительный директор Федерации шахмат Удмуртии

Действительно, география турнира впечатляет: на закрытии этапа Кубка России собрались ребята из Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Свердловской области, Республики Башкортостан, Кировской области, Татарстана, Удмуртии и еще множества регионов.

— Я приехала на турнир из Пермского края. Хотя я занимаюсь шахматами всего второй год, на соревнованиях было не сложно. Третья партия была самой длинной я просидела 2,5 часа. Но иногда у меня партия длится 3,5-4 часа, поэтому здесь было просто. А вот преодолеть свои страхи было не легко. Но цель достигнута! Теперь надо идти дальше, моя мечта стать чемпионкой страны, — говорит Алиса Чернышова, которая заняла 1 место среди девочек до 9 лет.

Между длительными партиями участники турнира успели посетить мероприятия в День города, сходить на экскурсию в Музей спорта и прогуляться по зоопарку

Отметим, этап Кубка России по шахматам прошел в Ижевске при поддержке правительства Удмуртии, Администрации города, Российской шахматной федерации, Федерации шахмат республики, Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике регион, а также Дворца детского и юношеского творчества.

Алиса Чернышова (на фото — с кубком) одна из самых маленьких участниц PreviousNext

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