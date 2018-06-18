Ещё
FT: Дворкович является основным кандидатом на пост президента FIDE
Далее:
Читайте также:
Ещё

FT: Дворкович является основным кандидатом на пост президента FIDE 

ТАСС 10 часов назад
ЛОНДОН, 18 июня. /ТАСС/. Председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года, бывший заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович является наиболее вероятным кандидатом на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE). С таким прогнозом выступила в понедельник лондонская газета Financial Times.
По сведениям шахматных источников, на которые ссылается газета, вице-президент FIDE Георгиос Макропулос, который, как отмечается в статье, ранее считался фаворитом новой президентской гонки, теперь может приступить к обсуждению «пакта о разделении властных полномочий с Дворковичем».
Издание называет Дворковича «вероятным претендентом— победителем» намеченных на 3 октября в Батуми выборов главы этой федерации, которая отвечает за организацию проведение циклов розыгрыша первенства мира по шахматам в виде претендентского отбора и собственно матчей за звание чемпиона мира.
"Россия поддерживает 46-летнего Дворковича, имеющего впечатляющую биографию как в шахматах, так и в политике", — отмечается в материале. В подтверждение этих слов газета напоминает не только о его шестилетнем вице-премьерстве и нынешнем пребывании во главе оргкомитета ЧМ-2018, но и об организации Дворковичем в 2014 году в Сочи матча за звание чемпиона мира по шахматам между чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и тогдашним претендентом на это звание, экс-чемпионом мира индийцем Вишванатаном Анандом.
Газета не исключает, что нынешний президент FIDE Кирсан Илюмжинов, занимающий данный пост с 1995 года, может отказаться от участия в кампании по переизбранию на должность.
В пятницу Аркадий Дворкович сообщил ТАСС, что до 3 июля подаст заявку на участие в выборах президента FIDE.
ТАСС: последние новости
Россиянин Карякин занял второе место на шахматном турнире в Бельгии Около 200 человек станут участниками XV Международного шахматного фестиваля в Пскове Жуков: Дворкович имеет достаточно опыта, чтобы баллотироваться на пост президента FIDE
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московские СИЗО заполнили иностранные болельщики156
Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела134
Самолет с футбольной сборной загорелся в полете44
«После Олимпиады — 2018 у меня открылись глаза»343
«Мы поняли, что наша жизнь ничего не стоит»43
Видео
02:42
Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела
ЧМ по футболу 2018
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
00:51
«Мы поняли, что наша жизнь ничего не стоит»
Фигурное катание
00:56
Мисс «Бум-Бум» дала прогноз на ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
03:41
Журналист возмутился русскими женщинами
ЧМ по футболу 2018
00:30
Уверенно побеждает только Россия
Футбол Статьи
04:36
Болельщики в Мексике вызвали землетрясение
ЧМ по футболу 2018
Поддержите свою сборную на Рамблере
ЧМ по футболу 2018
00:25
Карпин назвал «лошками» комментаторов с «Матч-ТВ»
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение