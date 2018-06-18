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Дворкович объявит о выдвижении на пост главы ФИДЕ до 1 июля
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Дворкович объявит о выдвижении на пост главы ФИДЕ до 1 июля 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович планирует до 1 июля официально объявить о выдвижении своей кандидатуры на пост главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ), сообщает ТАСС. Действующий глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов также планирует участвовать в выборах, как и вице-президент организации Георгиос Макропулос. Выборы пройдут 3 октября в Батуми (Грузия).
— У меня сейчас напряженные дни, потому что я еще занимаюсь выдвижением в президенты ФИДЕ, — сказал Дворкович. — Я уже объявил о намерении, об официальном выдвижении, думаю, объявлю до 1 июля. Сейчас идет полное формирование моей команды, если бы я не оценивал свои шансы как хорошие, то не шел бы на эти выборы, сейчас важно сформировать команду.
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