Дворкович объявит о выдвижении на пост главы ФИДЕ до 1 июля

— У меня сейчас напряженные дни, потому что я еще занимаюсь выдвижением в президенты ФИДЕ, — сказал Дворкович. — Я уже объявил о намерении, об официальном выдвижении, думаю, объявлю до 1 июля. Сейчас идет полное формирование моей команды, если бы я не оценивал свои шансы как хорошие, то не шел бы на эти выборы, сейчас важно сформировать команду.