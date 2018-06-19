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Шахматистка из Отрадного в составе российской сборной одержала победу над командой Франции
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Шахматистка из Отрадного в составе российской сборной одержала победу над командой Франции 

Управа района Отрадное 2 часа назад
Фото: Управа района Отрадное
Ученица 4 «А» класса школы № 962 Дарья Узинцева стала победителем в составе российской сборной в товарищеском матче по шахматам с командой Франции. Как сообщили в администрации образовательного учреждения, турнир проходил в Бресте (Франция).
-За игрой юных россиянок и француженок внимательно наблюдал двенадцатикратный чемпион мира Анатолий Карпов, — рассказали в администрации школы.
В матче, который состоял из трёх частей, россиянки добились победы с общим счётом 54:42. При этом в молниеносных шахматах сильнее были хозяйки турнира — 17:15, зато в рапиде и классических шахматах гостьи взяли верх — 19:13 и 20:12 соответственно. (ип)
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