Шахматистка из Отрадного в составе российской сборной одержала победу над командой Франции

Ученица 4 «А» класса школы № 962 Дарья Узинцева стала победителем в составе российской сборной в товарищеском матче по шахматам с командой Франции. Как сообщили в администрации образовательного учреждения, турнир проходил в Бресте (Франция).

-За игрой юных россиянок и француженок внимательно наблюдал двенадцатикратный чемпион мира Анатолий Карпов , — рассказали в администрации школы.

В матче, который состоял из трёх частей, россиянки добились победы с общим счётом 54:42. При этом в молниеносных шахматах сильнее были хозяйки турнира — 17:15, зато в рапиде и классических шахматах гостьи взяли верх — 19:13 и 20:12 соответственно. (ип)