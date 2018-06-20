Омские шахматисты примут домашний этап Кубка страны

Санаторий «Родник» (ул. 5-я Марьяновская, 4А) уже традиционно станет местом встречи сильнейших юных шахматистов нашей страны. С 23 июня по 1 июля в его стенах пройдет «Мемориал Якова Русакова», имеющий статус этапа Кубка России для шахматистов до 15 лет.

Сражения юных шахматистов будут проходить в возрастных категориях «до 9», «до 11», «до 13» и «до 15 лет». За несколько дней до старта турнира заявки на участие уже подали более 150 спортсменов из Омской, Новосибирской, Томской, Свердловской, Московской и Астраханской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, республик Бурятия и Тыва, Пермского и Алтайского краев.

Состязания пройдут в 9 туров по швейцарской системе. Ребятам младшего возраста на партию отводится 60 минут чистого времени (плюс 30 секунд компенсации на каждый ход). Старшие шахматисты получат 90 минут игрового времени (плюс 30 секунд на ход).

Судейскую бригаду возглавит арбитр всероссийской категории Александр Подкожурников.

Торжественное открытие соревнований состоится 23 июня в 10:30. В остальные дни матчи шахматисты будут начинать с 10:00.