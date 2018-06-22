Турция проголосует за Эрдогана и ПСР на 48%

В преддверии всеобщих выборов, которые пройдут в Турции 24 июня, поддержка избирателями нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана повысилась за последнюю неделю на 1%. Теперь она составляет 48,1%, свидетельствуют опубликованные сегодня данные опроса общественного мнения социологического центра Gezici.

Напомним, на досрочных президентских выборах в избирательные бюллетени будут включены фамилии Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии «Родина»).

Рейтинг Индже за неделю вырос с 27,8 до 29,1%. Акшенер, напротив, потеряла 2,7%, ее поддержка снизилась до 11,4%. В свою очередь, рейтинг Демирташа не изменился (10,0%). Карамоллаоглу и Перинчека поддерживают 1,2% и 0,1% избирателей соответственно.

Одновременно с президентскими состоятся и парламентские выборы. Согласно опросу, на них 48,5% избирателей намерены проголосовать за правящий альянс Партии справедливости и развития и Партии национального движения, 39,8% — за оппозиционное объединение Народно-республиканской партии, Хорошей партии и Партии счастья. Шанс преодолеть необходимый для прохождения в парламент 10-процентного барьера также есть у Партии демократия народов, за которую готовы проголосовть 11,5% избирателей.

Опрос проводился 16-17 июня в 12 провинциях Турции. В нем участвовали 1812 респондентов.

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