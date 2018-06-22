Летний отдых детей и подростков обсудили на встрече с главой управы Преображенское

На июньской встрече главы управы нашего района Елены Ланько с жителями обсудили летний отдых младшего поколения и широкие возможности заняться спортом.

Встречу вела глава управы района Преображенское Елена Ланько. Присутствовали депутаты Совета депутатов МО Преображенское, заместители главы управы, представители правоохранительных органов , подрядных организаций, общественные советники и активные жители района.

Встреча началась с поздравления с Днем семьи, любви и верности, который будет праздноваться 8 июня уже в десятый раз. Елена Ланько поздравила супружескую пару Бондаренко, которая прожила в браке 46 лет. Супруги получили Почетную грамоту, памятную медаль и цветы. За 47 лет они вырастили дочь и реализовали себя профессионально, очень любят свой район и активно участвуют в его жизни.

Затем приступили к обсуждению повестки дня. Начали с обсуждения организации летнего отдыха детей и подростков в нашем районе и широких возможностей которые предоставляет досуговый центр «Преображенец» всем жителям для занятий спортом. Все лето с юным поколением преображенцев будут заниматься тренеры досугового центра «Преображенец». В нашем районе создана полноценная инфраструктура. Здесь есть тринадцать спортивных площадок, 23 тренажерных комплекса и два воркаута. Шесть тренеров работают на спортивных площадках.

В «Преображенце» открыты десятки спортивных и досуговых кружков и секций. Большинство из них бесплатные, есть объединения для всех возрастов. Для юного поколения от 7 до 16 лет работает городской лагерь, в котором ребята занимаются творчеством, спортом, ходят на экскурсии. Летний лагерь открыт и в школе №1080.

Управа организует летний отдых детей и подростков, опираясь на календарный план, учрежденный муниципальными депутатами. Уже проведены два спортивных и четыре досуговых мероприятия, в которых поучаствовали почти двести юных преображенцев. Всего в течение лета организуют еще двенадцать спортивных и десять досуговых массовых праздника.

Жители с интересом прослушали сообщение председателя совета ОПОП №79 Константина Фролова . Он рассказал о видах мошенничества, жертвами которого становятся одинокие пенсионеры. Константин Фролов порекомендовал быть особо бдительными и обращаться ближайший ОПОП или в ОМВД Преображенское по телефону +7 4959631477.

Затем жители смогли задать вопросы Елене Ланько. Глава управы дала аргументированные ответы, а некоторые обращения взяла на контроль.